«Опасное недомогание у женщин легко спутать с другими»: гинеколог рассказала о «болезни карьеристок»
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, эндометриоз - распространенное заболевание, от которого страдают 176 миллионов женщин по всему миру, что составляет каждую 25-ю женщину.
Болезнь чаще всего встречается среди горожанок (93%) и женщин, работающих (90%), что привело к прозвищу "болезнь карьеристок". Отсрочка материнства также является фактором риска.
Гинеколог и ультразвуковой специалист Надежда Туран поделилась информацией о причинах и лечении эндометриоза. Эта распространенная женская проблема характеризуется ростом ткани матки за ее пределами.
В Кировской области сложно оценить распространенность эндометриоза из-за его бессимптомного течения. Процент поражения среди местных жительниц колеблется от 20% до 80%, с наибольшим числом случаев у женщин 25-29 лет.
Эндометриоз до сих пор остается загадкой для медицины из-за его многофакторной природы. Множество теорий было предложено исследователями, но истинные причины остаются неизвестными. Заболевание проявляется различными симптомами, включая тазовую боль, нарушения менструального цикла и бесплодие.
Лечение направлено на облегчение симптомов и улучшение состояния пациентов. Своевременное обращение к специалистам и поддержание здорового образа жизни играют важную роль в профилактике эндометриоза.
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