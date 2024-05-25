Опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Врач развенчала миф о безобидности винограда и назвала его неожиданные опасности.



Виноград – частый гость на наших столах, символ изобилия и летней сладости. Но что, если за привлекательной оболочкой скрывается угроза для здоровья? Врач-гастроэнтеролог "СберЗдоровья" Дарья Утюмова в своём интервью "Газете.ru" развеяла иллюзии о безопасности этой ягоды, предупредив о ряде неожиданных опасностей.



Оказывается, виноград – настоящий мастер маскировки. Под маской невинной сладости скрывается высокая концентрация глюкозы, которая может сыграть злую шутку с нашим организмом.



"В каждой 100-граммовой порции винограда содержится почти столовая ложка сахара – целых 16 граммов!", – предостерегает Дарья Утюмова. – "Для пациентов с сахарным диабетом и тяжёлыми заболеваниями печени, такими как цирроз, этот показатель критически важен."



Но и это ещё не всё! Виноград может стать причиной аллергических реакций из-за высокого содержания витамина С. Кроме того, его чрезмерное употребление грозит лишними килограммами на весах.



И наконец, как отмечает Дарья Утюмова, виноград активизирует выработку желудочного сока, что крайне нежелательно для людей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в период обострения.



Этот яркий пример в очередной раз доказывает, что даже самые привычные продукты могут таить в себе скрытую угрозу. Прежде чем отправиться в магазин за новой порцией винограда, вспомните советы врача и отнеситесь к своему здоровью с вниманием.