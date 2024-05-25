Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Врач развенчала миф о безобидности винограда и назвала его неожиданные опасности.

Подписаться в Telegram

Врач развенчала миф о безобидности винограда и назвала его неожиданные опасности.

Виноград – частый гость на наших столах, символ изобилия и летней сладости. Но что, если за привлекательной оболочкой скрывается угроза для здоровья? Врач-гастроэнтеролог "СберЗдоровья" Дарья Утюмова в своём интервью "Газете.ru" развеяла иллюзии о безопасности этой ягоды, предупредив о ряде неожиданных опасностей.

Оказывается, виноград – настоящий мастер маскировки. Под маской невинной сладости скрывается высокая концентрация глюкозы, которая может сыграть злую шутку с нашим организмом.

"В каждой 100-граммовой порции винограда содержится почти столовая ложка сахара – целых 16 граммов!", – предостерегает Дарья Утюмова. – "Для пациентов с сахарным диабетом и тяжёлыми заболеваниями печени, такими как цирроз, этот показатель критически важен."

Но и это ещё не всё! Виноград может стать причиной аллергических реакций из-за высокого содержания витамина С. Кроме того, его чрезмерное употребление грозит лишними килограммами на весах.

И наконец, как отмечает Дарья Утюмова, виноград активизирует выработку желудочного сока, что крайне нежелательно для людей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в период обострения.

Этот яркий пример в очередной раз доказывает, что даже самые привычные продукты могут таить в себе скрытую угрозу. Прежде чем отправиться в магазин за новой порцией винограда, вспомните советы врача и отнеситесь к своему здоровью с вниманием.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Интересное в Казани

день назад

Чем занять детей на летних прогулках

как уничтожить борщевик по всей москве

Новости Татарстана

23 часа назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Интересное в Казани

2 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

причёски для бальных танцев в Уфе

Новости Татарстана

16 часов назад

Полиция задержала 3 мигрантов, напавших на депутата Госдумы Прокофьева

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

день назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

день назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры
Новости Татарстана
14 часов назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Татарстана

9 часов назад

Секс-игрушку нашли в бетонном полу новостройки на проспекте Победы

Полезное

19 часов назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Казани

16 часов назад

В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР

Новости Казани

19 часов назад

В Казани арестовали мигранта за убийство ножом после ссоры
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
15 часов назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Казани

19 часов назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Татарстана

20 часов назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?

Новости Татарстана

21 час назад

Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной