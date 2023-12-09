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· Алина Алмакаева

«Они все равно проведут насильственную мобилизацию, выгребут все, что есть»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление об СВО

«Они все равно проведут насильственную мобилизацию, выгребут все, что есть»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление об СВО

100biografiy.ru

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Российский военачальник Андрей Гурулев считает, что украинские военнослужащие, несмотря на деморализацию от неудач, оказались в совершенно иной ситуации. Их не пускают отступать, за ними стоят заградотряды, которые убивают на месте каждого, кто пытается покинуть линию фронта. Сдаться в плен также является непростой задачей. Прежде чем достичь линии фронта, нужно преодолеть заминированное пространство.

«На данный момент они пытаются контратаковать с ограниченными силами, стремясь продвигаться вперед. Однако, все равно планируется принудительная мобилизация и направление их вперед. Наша задача – уничтожить их, так как они являются нашими врагами, и нам это предстоит сделать», — говорит Гурулев.

Военачальник также считает, что украинцы рано или поздно получат нужные средства, возможно, не в полном объеме, запрошенном в конгрессе США. А Польша уже передает им сильные вооруженные силы.

«Россия не планирует нападать на страны НАТО, пока они не инициируют нападение сами. Это относится, например, к Польше и Прибалтике. Остальные страны пока поддерживают позицию нейтралитета. Когда Украина объявит о капитуляции, они поймут, что столкновение с нами будет опасно для них. Вопрос времени, как развиваются события, становится ключевым. Главная цель для нас, указанная нашим президентом, — обеспечить безопасность России», — сообщает политик.

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