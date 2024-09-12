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Они смогут выйти на пенсию уже в 2024 году: опубликован полный перечень

В Российской Федерации проходит реформа пенсион...

mytyshi.ru

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В Российской Федерации проходит реформа пенсионной системы, предполагающая поэтапное увеличение пенсионного возраста. К 2024 году на пенсию по старости выйдут женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины, родившиеся в 1961 году.

Ключевые требования для пенсионеров в текущем году:

- Возраст: женщины должны быть 58 лет, мужчины – 63 года.

- Страховой стаж: пятнадцать лет и выше.

- ИПК: необходимо 28,2 балла и выше. Этот коэффициент рассчитывается на основе взносов на обязательное пенсионное страхование и периодов социально значимой деятельности.

Лица, не достигшие необходимого количества баллов, могут продолжать работать или приобретать недостающие баллы, хотя такая практика пока не получила широкого распространения.

Кто вправе на досрочный выход на пенсию (женщины/мужчины)?

- Работники с длительным стажем: старше 55 лет со стажем 37 лет/ старше 60 лет со стажем 42 года.

- Многодетные матери: могут выйти на пенсию в 57, 56 или даже 50 лет, в зависимости от числа детей.

- Родители, ухаживающие за детьми-инвалидами: могут выйти на пенсию в 50/ 55 лет, если соответствуют требованиям по стажу.

- Работники на вредных производствах: могут претендовать на пенсионные выплаты в возрасте 45-55 лет, в зависимости от специфики труда.

- Жители Крайнего Севера: также имеют право на досрочную пенсию.

Перспективы развития пенсионной системы

С окончанием пенсионной реформы условия выхода на пенсию будут ужесточены в целях поддержания устойчивости пенсионной системы на фоне старения населения и сокращения рабочей силы. Запланировано внедрение адаптивных подходов для плавной интеграции новых норм.

Также предполагается более широкое использование цифровых технологий, которые упростят расчет пенсий и управление пенсионными активами, что повысит прозрачность и доступность системы для граждан.

Комплексный и долгосрочный процесс

Пенсионная реформа в России представляет собой комплексный и долгосрочный проект, в котором учитываются изменения экономических и демографических условий. Основные изменения заключаются в повышении возрастных границ и ужесточении требований к пенсионным накоплениям, что должно обеспечить более гибкий и персонифицированный подход к пенсионному обеспечению населения.

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