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«Они обязаны исполнять свой воинский долг»: генерал-лейтенант призывает использовать срочников на СВО

С приходом осени текущего года ожидаются серьёз...

kirov-portal.ru

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С приходом осени текущего года ожидаются серьёзные перемены в статусе призывников армии России, особенно касающиеся их участия в охране границ.

Генерал-майор Апти Алаудинов поделился планами на укрепление роли срочников на фоне текущих геополитических напряженностей, особо акцентируя внимание на ситуации в Курской области, сообщает Nsn.fm.

  • Обновления в задачах призывников:

Усиленное вовлечение в охрану границ: Генерал-майор Алаудинов подчеркнул, что призывники должны активно участвовать в обеспечении безопасности границ, что становится ключевым элементом их службы. Он также указал на необходимость изменения восприятия призывников, отмечая, что их роль не ограничивается только использованием государственных ресурсов.

Подготовленность к действиям: Учитывая уверения президента о том, что призывники не будут направлены на передовую, те, кто дислоцированы в приграничных районах, должны оставаться в готовности отстаивать безопасность страны при возникновении любых угроз.

Возможности для перехода на службу по контракту: Переход на контрактную службу открывает для призывников доступ к более значительным льготам и компенсациям, обогащая их военный опыт и финансовое положение.

  • Реакции и позиции

Взгляды законодателей: Андрей Гурулев, депутат Госдумы и бывший военачальник, подчеркивает значимость исполнения воинского долга, в то время как Виктор Соболев выражает опасения относительно боевой подготовки призывников, но признает их важность в защите границ.

Социальные и юридические инициативы: Обсуждение включает предложения о предоставлении статуса участников боевых действий для призывников, активно участвующих в обороне государственных границ, что подчеркивает необходимость тщательного анализа условий их военной службы.

Эти предстоящие изменения требуют внимательного рассмотрения и подготовки как со стороны военнослужащих и их семей, так и со стороны государственных и оборонных структур. Это переопределение роли призывников направлено на укрепление национальной безопасности и оптимизацию использования ресурсов военнослужащих в новых геополитических условиях.

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