«Они обязаны исполнять свой воинский долг»: генерал-лейтенант призвал использовать срочников на СВО

В сентябре 2024 года наступают значительные изменения для призывников Российской армии, особенно в контексте их участия в охране государственной границы.

Об этом заявил генерал-майор Апти Алаудинов, передает nsn.fm.

Основные аспекты изменений

Должностные обязанности срочников: По мнению Алаудинова, срочники должны активно участвовать в охране границы, особенно в контексте сложившейся ситуации в Курской области, граничащей с Украиной. Он отметил, что молодые военнослужащие должны быть готовы исполнять свои обязанности, а не только пользоваться ресурсами государства.

Участие призывников в боевых действиях: Несмотря на то что президент Владимир Путин ранее утверждал, что срочники не будут отправлены в зоны активных боевых действий, они находятся на приграничных территориях и должны быть готовы к выполнению своих задач в случае возникновения угрозы.

Возможности контрактной службы: Алаудинов также отметил, что призывники могут по желанию перейти на контрактную службу, что позволит им получать больше льгот и компенсаций.

Политические и общественные реакции

Взгляды законодателей: Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, подчеркнул важность исполнения призывниками своего воинского долга, вспоминая исторические прецеденты, когда молодые солдаты играли ключевую роль в обороне страны.

Опасения по поводу боевой подготовки: Виктор Соболев, также член комитета Госдумы по обороне, выразил сомнения относительно привлечения призывников к активным боевым действиям из-за их недостаточной подготовки, но подчеркнул их готовность защищать границу.

Юридические и социальные предложения: Предложение предоставить статус участников боевых действий срочникам, участвующим в обороне границ, обсуждается на различных уровнях правительства и общественных организаций, что подчеркивает необходимость более глубокого анализа их роли и условий службы.

Введение новых правил и нормативов требует тщательного анализа и понимания со стороны всех участников военного процесса. Обсуждение включает в себя как признание значимости роли призывников в оборонной структуре страны, так и оценку рисков и потенциальных последствий для молодых солдат и их семей.