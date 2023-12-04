«Они настоящие вампиры»: Глоба назвал три знака зодиака, которые питаются чужой энергией

У каждого человека хотя бы раз в жизни были ощущения резкого наступления опустошенности и бессилия после общения с другим человеком. Собеседник словно высосал из них все положительные эмоции, нагрузил проблемами и оставили с чувствами тревоги и обреченности. Такое состояние является следствием того, что человек общался с энергетическим вампиром, то есть человеком способным выводить других на негативные эмоции и питаться ими, так как ссоры провоцируют у них повышение настроения и сил.

Знаменитый астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, представители которых чаще всего испытывают наслаждение, вызывая у других людей негативные эмоции, передает progorod43.

Лев

Родившиеся под созвездием льва характеризуются астрологом прежде всего как нарциссы. Они не могут существовать, не находясь в центре внимания, а также не выделяясь среди других своим превосходным видом. Львы уверены, что если у них плохое настроение, то таким же скверным оно должно быть и всех вокруг. Более того, представители данного знака зодиака будут изо всех сил стараться задеть своего собеседника и даже обидеть, так как если собеседнику станет плохо, то самим львам станет намного лучше.

Водолей

Представители воздушной стихии также любят питаться чужим негативом. Павел Глоба рассказал, что водолеи постоянно самоутверждаются за счет своих собеседников, постоянно с ними соревнуясь и иногда даже унижая. Этот знак зодиака может долго терпеть, прежде чем выпустить наружу свою ужасную черту, однако, если в самом водолее негатива накопится слишком много, то от его злобных нападок пострадает первый попавшийся.

Скорпион

И самым ужасным и достигшим совершенства в высасывании энергии из людей является скорпион. Данный знак зодиака невероятно мстителен, злопамятен и опасен. Любой человек может стать жертвой их ядовитых насмешек и нападок, и чем сильнее он разозлиться или расстроится, тем счастливее станет скорпион.