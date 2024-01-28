Депутат Государтсвенной думы Российской Федерации, Андрей Гурулев, высказал свою точку зрения относительно того, что нынешний мир находится на пороге всеобщего вооруженного конфликта.

В ходе телевизионного интервью генерал-лейтенант заявил, что начало военной конфронтации с Украиной не является инициативой РФ. Это обусловлено тем, что страны НАТО хотят «уничтожить Россию», приближаясь к границам государства через различные страны, такие как Беларусь, Казахстан, Украина и территории Закавказья.

По мнению Гурулева, в данной ситуации разрешение конфликтов путем мирных соглашений становится невозможным, поскольку точка невозврата уже пройдена, и весь мир находится на стадии начала третьей мировой войны.