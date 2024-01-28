Новости России
· Ульяна Сенько

«Они напали на Россию раньше»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал информацию о переброске 300 тысяч солдат НАТО к границам России

«Они напали на Россию раньше»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал информацию о переброске 300 тысяч солдат НАТО к границам России

chita.ru

Подписаться в Telegram

Депутат Государтсвенной думы Российской Федерации, Андрей Гурулев, высказал свою точку зрения относительно того, что нынешний мир находится на пороге всеобщего вооруженного конфликта.

В ходе телевизионного интервью генерал-лейтенант заявил, что начало военной конфронтации с Украиной не является инициативой РФ. Это обусловлено тем, что страны НАТО хотят «уничтожить Россию», приближаясь к границам государства через различные страны, такие как Беларусь, Казахстан, Украина и территории Закавказья.

По мнению Гурулева, в данной ситуации разрешение конфликтов путем мирных соглашений становится невозможным, поскольку точка невозврата уже пройдена, и весь мир находится на стадии начала третьей мировой войны.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Автодор» сообщил о бесплатном проезде по трассе М-12

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

как избавиться от клопов паром

Новости Татарстана

4 часа назад

В мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

сварка чугуна в москве в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Илья Авербух провел мастер-класс в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани задержан пьяный водитель из Москвы

Новости Татарстана

3 часа назад

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в больнице

Новости Казани

день назад

В Казани хотят создать открытый летний бассейн на Кировской дамбе
Лонгриды
3 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 минут назад

Дело возбудили после смерти женщины на производственной базе в РТ

Новости Татарстана

28 минут назад

В начале недели в Татарстане ожидается туман

Новости Татарстана

48 минут назад

Прокуратура проведет проверку после пожара в казанской больнице

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани на ремонт здания Академии наук РТ потратят 17 млн рублей
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
8 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани в массовом ДТП пострадала женщина

Новости Татарстана

3 часа назад

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в больнице

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани задержан пьяный водитель из Москвы
Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха
Интересное в Казани
5 дней назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха