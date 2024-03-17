Они избраны богами: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха 3 знакам зодиака уже с 18 марта

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 18 марта и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост.

Рак

У Раков ожидаются два ключевых дня: 18 и 23 марта. Астрологи считают, что даже в эти периоды, не следует поддаваться эмоциям. Раки окажутся в зоне успеха, им лишь нужно начать действовать. Силы судьбы приведут их к благополучию во всех начинаниях.

Скорпион

Представителям этого знака улыбнется удача, при условии их крайней осторожности. Особое внимание следует уделить 26 марта. Скорпионам стоит воздерживаться от алкоголя и быть внимательными на дорогах. В остальное время период будет благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой стороны.

Рыбы

Представителям этого знака следует быть бдительными в отношении возможных мошенников и избегать участия в сомнительных сделках. Начиная с 18 марта, у Рыб начнет складываться удачный период, который будет действовать в их пользу до конца месяца. Рыбам рекомендуется брать инициативу в свои руки – это принесет успех в финансовых и карьерных аспектах.