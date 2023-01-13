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"Они им не нужны, они - мясо": житель Соледара рассказал, что тела убитых военных ВСУ лежат прямо во дворах и на улицах

"Они им не нужны, они - мясо": житель Соледара рассказал, что тела убитых военных ВСУ лежат прямо во дворах и на улицах

Фото: rostislavddd.livejournal.com

Житель Соледара, взятого под контрль ВС РФ, рассказал, что ВСУ понесли катастрофические потери в битве за регион. Глава администрации города Александр Шатов в интервью РИА Новости рассказал, что "на мясо" вели всех подряд - и мобилизованных ВСУ, и контрактников.

"Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - вспоминает житель Соледара.

Мобилизованных украинцев, лишь недавно пополнивших ряды армии, командование ВСУ не жалело.

"Они мобилизованных пускают вперемешку с самостоятельными, чтобы не было полностью частей мобилизованных и самостоятельных, разбавляют, чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство… Дальше – больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех", - рассказал мужчина.

В минувшую среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.

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