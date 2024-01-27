Генерал-лейтенант и в прошлом российский военачальник, а также депутат Госдумы РФ, Андрей Гурулев, высказал свои комментарии по поводу статьи, опубликованной немецким изданием Bild, где утверждается, что Германия готовится к военному столкновению с Россией.

Согласно этой публикации, планируется мобилизовать 300 000 военных НАТО к границам российского государства. Однако Гурулев выразил убеждение, что подобные действия не вызывают удивления, поскольку попытки «уничтожения» России были предприняты ранее. Депутат отметил, что различные страны, включая Украину, приближались к границам РФ, и в связи с этим правительство России приняло решение вступить в военный конфликт в целях защиты государственного суверенитета.

Кроме того, Гурулев заявил, что сейчас мировое сообщество приближается к глобальному вооруженному конфликту, который, по его мнению, можно определить как третью мировую войну.