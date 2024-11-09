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Они будут прописаны без согласия и ведома собственников: для граждан РФ, у которых есть квартира, готовят пренеприятнейший сюрприз

Владельцы недвижимости несут ответственность не...

toptver.ru

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Владельцы недвижимости несут ответственность не только за управление своим имуществом, но и за соблюдение законодательных требований, включая обязательную регистрацию определенных категорий лиц без их личного согласия.

К таким лицам относятся несовершеннолетние дети, которые имеют долю в собственности, и могут быть зарегистрированы в жилье вне зависимости от воли других собственников. Также право на прописку сохраняется для тех, кто не участвовал в приватизации, даже после продажи жилья.

Законодательство в этой области может быть неоднозначным, и судебная практика по таким вопросам продолжает эволюционировать. Владельцам недвижимости важно быть осведомленными о законодательных изменениях и решениях судов, чтобы адекватно реагировать на требования по регистрации других лиц в их собственности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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