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«Он свою конституционную обязанность выполнил»: Песков объяснил, почему его сын служил в ЧВК, а не в Минобороны в зоне СВО

Песков рассказал, почему его сын пошел служить в ЧВК, а не в Минобороны РФ в зоне СВО
«Он свою конституционную обязанность выполнил»: Песков объяснил, почему его сын служил в ЧВК, а не в Минобороны в зоне СВО

Фото: открытые источники

Официальный представитель Кремля и "рупор" президента России Путина Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын Николай действительно принимал участие в СВО на Украине.

Пескова жураналисты попросили прокомментировать заявление Евгения Пригожина, который сообщал, что сын Пескова воевал в составе ЧВК "Вагнер" обычным артиллеристом. Пескова попросили объяснить, почему именно ЧВК, а не ВС РФ от Минобороны.

"Он отслужил в Вооруженных силах в свое время. Он свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в СВО", - сказал Песков.

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