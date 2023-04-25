Песков рассказал, почему его сын пошел служить в ЧВК, а не в Минобороны РФ в зоне СВО

«Он свою конституционную обязанность выполнил»: Песков объяснил, почему его сын служил в ЧВК, а не в Минобороны в зоне СВО
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Официальный представитель Кремля и "рупор" президента России Путина Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын Николай действительно принимал участие в СВО на Украине.
Пескова жураналисты попросили прокомментировать заявление Евгения Пригожина, который сообщал, что сын Пескова воевал в составе ЧВК "Вагнер" обычным артиллеристом. Пескова попросили объяснить, почему именно ЧВК, а не ВС РФ от Минобороны.
"Он отслужил в Вооруженных силах в свое время. Он свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в СВО", - сказал Песков.