Песков рассказал, почему его сын пошел служить в ЧВК, а не в Минобороны РФ в зоне СВО

Официальный представитель Кремля и "рупор" президента России Путина Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын Николай действительно принимал участие в СВО на Украине.

Пескова жураналисты попросили прокомментировать заявление Евгения Пригожина, который сообщал, что сын Пескова воевал в составе ЧВК "Вагнер" обычным артиллеристом. Пескова попросили объяснить, почему именно ЧВК, а не ВС РФ от Минобороны.