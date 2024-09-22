Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Омоются золотым дождем: Глоба обещает бриллиантовую полосу четырем знакам с 23 сентября

С 23 сентября начинается период, когда удача ос...

horoscopes.rambler.ru

Подписаться в Telegram

С 23 сентября начинается период, когда удача особенно благоволит четырем знакам зодиака. Известный астролог Павел Глоба уверен, что эти знаки ожидает "бриллиантовая полоса", период необычайных успехов и важных достижений. Кто же эти счастливцы, готовые омыться золотым дождем удачи?

Телец: время блеска и роста Тельцам звезды обещают период финансового процветания. Вложения, сделанные ранее, начнут приносить значительную прибыль. Это также хорошее время для начала новых проектов, особенно связанных с недвижимостью и долгосрочными инвестициями.

Дева: карьерный подъем Девам астрологи сулят продвижение по служебной лестнице. Усилия и труд будут замечены высшим руководством, а значит, повышение не заставит себя ждать. Также это время подходит для реализации амбициозных проектов, которые могли откладываться.

Скорпион: личное счастье и гармония Для Скорпионов этот период станет временем укрепления личных отношений. Возможно, некоторые из Скорпионов решатся на брак или начало совместного проживания. Также стоит ожидать приятных событий, связанных с детьми или близкими родственниками.

Водолей: творческий взлет Водолеям звезды предсказывают период творческого вдохновения. Это идеальное время для занятий искусством, наукой или любой другой деятельностью, требующей креативного подхода. Новые идеи будут приходить одна за другой, а их реализация принесет не только удовольствие, но и признание.

Почему именно с 23 сентября? Павел Глоба объясняет, что именно с этой даты начинаются значительные астрологические изменения, которые влияют на энергетику знаков. Переход Солнца в знак Весов усиливает социальную активность и внимание к отношениям, что играет на руку вышеупомянутым знакам.

Этот период — отличная возможность для всех, кто принадлежит к "бриллиантовой четверке", проявить себя и воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Не упустите свой шанс заявить о себе и добиться значительных успехов на всех фронтах жизни.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

обработка квартиры от грибка и плесени

Новости Татарстана

день назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Новости Татарстана

2 дня назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

диагностика бытовой техники в Нижнем Новгороде

Лонгриды

день назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Казани

9 часов назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

Новости Казани
2 дня назад

Для школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Новости Татарстана

11 минут назад

«Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче с Сочи

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

Новости Казани

16 минут назад

В Казани выделили 11 миллионов на озеленение города елями

Новости Казани

21 минуту назад

Бастрыкину доложили о нехватке транспорта в поселке Константиновка
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
день назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Казани

5 часов назад

Студентов КГЭУ выселяют вслед за другими казанскими общежитиями

Новости Татарстана

6 часов назад

Мошенники придумали новый способ, как обмануть татарстанцев

Новости Казани

6 часов назад

Казань не вошла в топ городов с самым чистым воздухом

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительном...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительному сезону? Топ-7 лучших приборов для души и тела
В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадро...
Новости Татарстана
день назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле