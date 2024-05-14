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Омолодит и спасет от камней в почках: врачи выяснили, какой фрукт полезен для здоровья

Эксперты выяснили, что один всем известный фрукт способен омолаживать организм, а также он играет значительную роль в профилактике образования камней в почках, как показывают последние исследования в области диетологии и медицины.

medaboutme.ru

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Гранат, известный своими антиоксидантными свойствами, не только способен омолаживать организм, но и играет значительную роль в профилактике образования камней в почках, как показывают последние исследования в области диетологии и медицины.

Мощный антиоксидант и омолаживающее действие

  • Гранат богат антиоксидантами, такими как полифенолы и танины, которые способствуют замедлению процессов старения клеток. Регулярное употребление граната или сока из этого фрукта может улучшить состояние кожи, укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить общий тонус организма. Витамины A, C, E и фолиевая кислота, содержащиеся в гранате, способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию естественной защиты организма от внешних факторов и старения.

Профилактика камней в почках

  • Исследователи обнаружили, что гранат содержит соединения, которые помогают снижать уровень кислотности мочи и предотвращают образование камней в почках, особенно оксалатного типа. Потребление гранатового сока может быть особенно полезно для людей, страдающих уролитиазом (почечнокаменной болезнью), так как это помогает уменьшить риск новых камней и способствует их растворению.

Как включить гранат в рацион

  • Свежие плоды: Самый простой и полезный способ – есть свежие зерна граната. Они отлично подходят как для самостоятельного перекуса, так и в качестве добавки к салатам или десертам.
  • Гранатовый сок: Выбирайте 100% натуральный сок без добавления сахара. Это обеспечит вас всеми полезными веществами, содержащимися в свежем фрукте, без лишних калорий.
  • Добавки с гранатом: В аптеках и специализированных магазинах можно найти экстракты и добавки, содержащие активные компоненты граната, которые удобно использовать, если нет возможности регулярно употреблять свежие плоды.

Этот восхитительный и красивый фрукт не только приятен на вкус, но и может стать настоящим союзником в борьбе за здоровье и долголетие. Включив гранат в свой ежедневный рацион, вы сделаете большой шаг к улучшению качества жизни и поддержанию молодости вашего организма.

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