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«Ольга» подложит всем свинью: синоптики резко изменили прогноз

«Ольга» подложит всем свинью: синоптики резко изменили прогноз

radiosputnik.ru

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В Москву приближается циклон «Ольга», который принесет массовые снегопады. Завтра, 8 февраля, в столице ожидается выпадение около четверти месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ ожидается увеличение снежного покрова на семь-десять сантиметров. Данные об этом передает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

По его слова, ночь на среду, благодаря промежуточному гребню антициклона ожидается временное прояснение, однако температура упадет до минус семи – минус десяти градусов в Москве и до минус семи – минус двенадцати в Подмосковье. Завтра мы ожидаем воздействие теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Ольга» из североатлантического региона. В связи с этим с полудня нас ожидают снегопады и метели, снижающие видимость до 500 метров.


Согласно его прогнозам, за день может выпасть от девяти до двенадцати миллиметров осадков, что составляет около 25% от месячной нормы. Есть вероятность побить рекорд 29-летней давности, установленный в 1995 году, когда было зафиксировано девять с половиной миллиметров осадков. Сугробы могут вырасти на семь-десять сантиметров, достигнув полуметровой высоты, что не было характерно для этой зимы.

Кроме того, ожидается резкое снижение атмосферного давления. По прогнозу, оно может опуститься до 717 миллиметров ртутного столба, близко к рекорду 1995 года.

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