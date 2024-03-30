Окунуться в деньги и любовь с головой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет роскошная жизнь с 1 апреля
ura.ru
По прогнозу известной российской предсказательницы Тамары Глобы, в середине весны настоящее счастье придет к представителям трех знаков зодиака одновременно.
Для Тельцов обещан успех в любых начинаниях, привлекая к себе внимание окружающих своей помощью и способностью решать самые сложные задачи.
Козерогам придется приложить усилия, чтобы достичь похвалы и оставить конкурентов далеко позади, но награда не заставит себя долго ждать.
Водолеи наконец-то избавятся от старых проблем и смело двинутся вперед, готовые к своему звездному часу.
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