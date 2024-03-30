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Окунуться в деньги и любовь с головой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет роскошная жизнь с 1 апреля

Окунуться в деньги и любовь с головой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет роскошная жизнь с 1 апреля

ura.ru

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По прогнозу известной российской предсказательницы Тамары Глобы, в середине весны настоящее счастье придет к представителям трех знаков зодиака одновременно.

Для Тельцов обещан успех в любых начинаниях, привлекая к себе внимание окружающих своей помощью и способностью решать самые сложные задачи.

Козерогам придется приложить усилия, чтобы достичь похвалы и оставить конкурентов далеко позади, но награда не заставит себя долго ждать.

Водолеи наконец-то избавятся от старых проблем и смело двинутся вперед, готовые к своему звездному часу.

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