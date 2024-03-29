Окунуться в деньги и любовь с головой: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет роскошная жизнь с 1 апреля
saratov.mk.ru
В середине весны представителям трех знаков зодиака улыбнется удача и счастье, согласно прогнозу известной российской астрологини Тамары Глобы.
Этот период обещает Тельцам исключительный успех в различных делах, их компетенция станет очень востребованной, даже самые трудные задачи будут решаться эффективно и быстро, приближая их мечты к осуществлению.
Для Козерогов предстоят некоторые трудности, однако упорство и старание приведут к заслуженным результатам. Они смогут добиться похвалы, опережая конкурентов и находясь на пути к долгожданной награде.
У Водолеев наступает ожидаемый поворот: старые проблемы останутся позади, а они смогут смотреть вперед с уверенностью. Им предстоит смело двигаться вперед, не оглядываясь назад, ведь их звездный час пришел.
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