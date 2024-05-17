Окончательное решение сверху: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — россиян ждёт сюрприз

В 2024 году пенсии для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы увеличатся вдвое, с целью обеспечить достойный уровень жизни для заслуживающих этого людей.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны будут получать дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей. Большинству пенсионеров не нужно предпринимать дополнительные действия для получения этих льгот, но в случае изменений в личной ситуации важно обновить свои данные.

С 12 мая 2024 года каждый гражданин сможет узнать свои пенсионные коэффициенты и трудовой стаж через портал Госуслуг, что поможет планировать увеличение пенсионных выплат. Это отличная возможность заранее заботиться о своем будущем.