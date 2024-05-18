Окончательное решение сверху: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — россиян ждёт сюрприз

В 2024 году пенсии увеличатся вдвое для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы.

Это решение призвано обеспечить достойные условия жизни для людей, которые внесли значительный вклад в общество. Ветераны Великой Отечественной войны также будут получать дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей.

Большинству пенсионеров не нужно предпринимать никаких действий для получения этих льгот. Однако в случае изменения обстоятельств важно обновить свои данные. С 12 мая 2024 года каждый гражданин сможет увеличить свою будущую пенсию через портал Госуслуг, используя специальный калькулятор для определения индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа. Это поможет спланировать увеличение пенсионных выплат и заботиться о своем будущем уже сегодня. Пишет Наша Газета.