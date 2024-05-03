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Огурцы сею в открытый грунт уже в начале мая: вот в чём секрет успешных всходов — никакой холод не страшен

Огурцы сею в открытый грунт уже в начале мая: вот в чём секрет успешных всходов — никакой холод не страшен

pokayadoma.ru

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Виктория Радзевская, опытный садовод и автор популярного Дзен-канала, делится своими знаниями о том, как успешно высаживать огурцы в открытый грунт уже в начале мая. По ее словам, ключ к успеху лежит в правильной подготовке места для посадки.

Для начала важно убедиться, что температура почвы на глубине 10 сантиметров достигла как минимум 15 градусов. Однако с помощью особого метода можно начать посадку даже раньше обычного срока. Садовод рекомендует выкапывать лунки глубиной 15-20 сантиметров и использовать в них навоз как естественный источник тепла.

На дно каждой лунки Виктория советует насыпать слой полуперепревшего или свежего навоза, который будет постепенно перегнивать и выделять тепло. Затем следует покрыть навоз слоем обычной земли с грядки толщиной около 10-15 сантиметров и верхний слой перегноем. После этого в лунку заливается теплая вода, и можно приступать к посеву семян огурцов.

Семена высаживаются на глубину 1 сантиметр и засыпаются землей, после чего посадки накрываются пленкой для создания парникового эффекта. Благодаря навозу в лунке создается теплая среда, которая способствует быстрому прорастанию семян. Навоз также обогащает растения азотом и другими питательными веществами, необходимыми для их роста.

Если навоз отсутствует, Виктория рекомендует использовать свежий куриный помет, который имеет аналогичный эффект. В качестве альтернативы можно добавить в лунку мелко порубленную траву и обработать ее средством, ускоряющим процесс перепревания.

Эти методы не только ускоряют выращивание огурцов, но и помогают получить более здоровые и урожайные растения, обеспечивая им необходимые условия прямо с начала вегетационного периода.

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