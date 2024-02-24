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· Алина Алмакаева

Огромное количество ртути нашли в этой рыбе: она точно погубит ваш мозг и нервную систему

Огромное количество ртути нашли в этой рыбе: она точно погубит ваш мозг и нервную систему

holodtrades.ru

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Существует несколько видов рыбы, в которых содержится большое количество ртути, при потреблении которой можно причинить вред здоровью.

Рыба, обитающая в загрязненных водоемах, часто содержит высокие уровни ртути. Это касается преимущественно крупных хищных рыб, таких как акулы, сомы, окунь, тунец и меч-рыба. Ртуть тяжелый металл, который проникает в воду через различные источники, включая промышленные выбросы, а также использование ртутных соединений в сельском хозяйстве.

Потребление рыбы с высоким содержанием ртути в пищу может быть опасным для здоровья человека. Ртуть в организме может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у детей и беременных женщин. Это может привести к повреждению нервной системы, проблемам с памятью и концентрацией, а также оказывать влияние на развитие плода у беременных женщин. Поэтому важно быть внимательным к тому, откуда происходит рыба, и следовать рекомендациям по потреблению рыбы, особенно при выборе видов, содержащих большое количество ртути.

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