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· Артем Акчурин

Огромное количество ртути: эта рыба точно погубит ваш мозг и нервную систему

Огромное количество ртути: эта рыба точно погубит ваш мозг и нервную систему

holodtrades.ru

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Существует несколько разновидностей рыбы, которые содержат значительное количество ртути, которая при потреблении может нанести вред здоровью.

Рыба, обитающая в загрязненных водоемах, часто обладает высокими уровнями ртути. Это обычно относится к крупным хищным рыбам, таким как акулы, сомы, окунь, тунец и меч-рыба. Ртуть является тяжелым металлом, который попадает в воду через различные источники, включая промышленные выбросы, а также применение ртутных соединений в сельском хозяйстве.

Потребление рыбы с высоким содержанием ртути может быть опасным для здоровья человека. Ртуть, попадая в организм, может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у детей и беременных женщин. Это может привести к повреждению нервной системы, проблемам с памятью и концентрацией, а также оказывать влияние на развитие плода у беременных женщин. Поэтому важно быть внимательным к происхождению рыбы и следовать рекомендациям по потреблению рыбы, особенно при выборе видов, содержащих много ртути.

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