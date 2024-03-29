Огорчающий сюрприз уже с 1 апреля: в квитанции ЖКХ появится новая строка с тремя нулями

Начиная с 1 апреля 2024 года, владельцев жилья с установленными счетчиками ждут изменения в расчетах за коммунальные услуги.

Вводится новый порядок перерасчета потребленных за предыдущий год ресурсов, который затронет пользователей индивидуальных приборов учета воды, электричества и прочих коммунальных услуг.

Дополнительная плата будет определяться путем сопоставления реального потребления с действующими нормативами. В случаях, когда фактическое потребление превышает нормативы, собственникам предстоит уплатить дополнительные средства, величина которых может достигать от 1000 до 1500 рублей за единицу жилья, в зависимости от региональных климатических условий.

Для минимизации расходов рекомендуется обеспечивать надлежащее техническое состояние счетчиков и рационально использовать ресурсы, в том числе через установку энергосберегающих устройств и проведение работ по теплоизоляции помещений.