Новости России
· Служба новостей

Официально: после закона о повестках в Кремле наконец четко объяснили, будет ли в РФ вторая волна мобилизации

В Кремле дали официальный ответ на вопрос о том, ждать ли в России второй волны мобилизации
Официально: после закона о повестках в Кремле наконец четко объяснили, будет ли в РФ вторая волна мобилизации

Фото: открытые источники

После панических общественных настроений, связанных с принятием закона об электронных повестках и едином реестре воинского учета в стране, в Кремле наконец официально дали ответ на всех волнующий вопрос - будет ли в РФ вторая волна мобилизации.

18 апреля пресс-секретарь главы государства, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что никаких планов о второй волне мобилизации в Кремле на данный момент нет, пишет Life.ru.

Поводом для обсуждения стали заявления некоторых депутатов Госдумы, говорящих, что решение о второй волне мобилизации в России было бы правильным.

"Нет. Таких разговоров нет", — опроверг слова депутатов Песков.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Летние школьные каникулы сократятся: школьникам приготовили неприятный сюрприз

Новости России

день назад

Точно стоит брать, там есть мясо краба: специалисты Роскачества назвали лучшие бренды крабовых палочек

организации по уничтожению тараканов в москве

Новости России

день назад

«От 18 до 60 лет»: стало известно, кого могут отправить в зону СВО

Редакция помогает

3 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

покер обучение с нуля в Казани

Новости России

19 часов назад

Смело берите, там нет пальмы: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада

Новости России

3 часа назад

Официально: после закона о повестках в Кремле наконец четко объяснили, будет ли в РФ вторая волна мобилизации

Новости России

17 часов назад

До 2 млн человек: военком раскрыл, за счет кого пополнят армию РФ

Новости России

9 часов назад

Январские выходные перенесут на другой месяц: россиян удивили изменениями на майские праздники
Новости Казани
7 часов назад

"Цены подняли, а вольеры пустые": на сколько подорожали билеты в казанский зооботсад и когда привезут жирафа и слона

"Цены подняли, а вольеры пустые": на сколько подорожали билеты в казанский зооботсад и когда привезут жирафа и слона

Новости Казани

29 минут назад

В Татарстане у подростка нашли полкило мефедрона

Новости Казани

44 минуты назад

В Татарстане отменили традиционную первомайскую демонстрацию, но предложили жителям республики альтернативу

Новости Казани

49 минут назад

В Казани мужчина придумал и создал автомат по продаже горячих пельменей

Новости России

2 часа назад

"Бессмертный полк" отменили, зато разрешили водителям без риска быть оштрафованными разместить портреты ветеранов на автомобилях
К финалу Кубка Гагарина мошенники начали продавать фальшивые билеты на матчи "Ак Барса"
Новости Казани
39 минут назад

К финалу Кубка Гагарина мошенники начали продавать фальшивые билеты на матчи "Ак Барса"

Новости России

2 часа назад

Десятки погибших: ВСУ взорвали в Артемовске четыре многоэтажных дома вместе с жителями

Новости Казани

2 часа назад

В казанских парках и скверах начали проводить обработку против клещей

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане мартовская инфляция упала до 1,9%
“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов
Интересное
5 дней назад

“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов