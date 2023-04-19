В Кремле дали официальный ответ на вопрос о том, ждать ли в России второй волны мобилизации

После панических общественных настроений, связанных с принятием закона об электронных повестках и едином реестре воинского учета в стране, в Кремле наконец официально дали ответ на всех волнующий вопрос - будет ли в РФ вторая волна мобилизации.

18 апреля пресс-секретарь главы государства, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что никаких планов о второй волне мобилизации в Кремле на данный момент нет, пишет Life.ru.

Поводом для обсуждения стали заявления некоторых депутатов Госдумы, говорящих, что решение о второй волне мобилизации в России было бы правильным.