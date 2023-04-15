Генштаб Минобороны сделал заявление относительно второй волны частичной мобилизации в России

После обсуждений принятого в РФ и подписанного главой государства закона об электронных повестках и едином воинском реестре в России с новой силой вспыхнули разговоры о том, что, вероятно, все затевается ради второй волны мобилизации.

Официально такой информации нет, слухи подогревают телеграм-каналы и СМИ, в Минобороны свое решение, о котором в ходе брифинга оповестили еще в марте, не меняли.

Напомним, что Владимир Цимлянский, глава управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Минобороны РФ, заявил, что в России нет плана на вторую волну мобилизации.

Ресурсы, мобилизованные осенью минувшего года, достаточны для выполнения стоящих перед ВС РФ задач, отметил он.