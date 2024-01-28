Профессиональный математик и исследователь Григорий Кваша пришел к интересному выводу, согласно которому история России разделена на циклы, где каждые 36 лет приходится переживать военные действия. В течение 24 лет страна живет в мире и развивается, а оставшиеся 12 лет отводятся на подготовку к войне и ее проведение.

Русско-японская война 1904-1905 годов и Первая мировая война стали началом одного из таких больших периодов. Александр III был сторонником мира и не стремился вовлекать страну в конфликты. Однако в 1914 году началась Первая мировая война, что вполне соответствовало установленным циклам.

Важно отметить, что значение года 1917 в контексте войны несет особую значимость. В это время Россия имела огромную армию и успешно сражалась, но внезапно в 1917 году пришел конец времени войны. В ходе Корейской войны наши летчики активно участвовали и успешно противостояли американским войскам.

С учетом периода в 24 лет, примечательно, что в 1953 году возникла угроза размещения американского ядерного оружия у наших границ, и для предотвращения этого, советские войска вошли в Афганистан.

Согласно обнаруженному циклу войны, настоящий "период воевать" начался в 2013 году и будет продолжаться до 2025 года. В течение этого периода, независимо от нашего желания или отношения к войне, мы вынуждены бороться. Однако, события в Киеве в 2013 году были самой оскорбительной и провокационной атакой на Россию. В настоящее время Россия готова бороться и отстоять свои интересы.

Очевидно, что наступил переломный и принципиальный момент, и Россия не готова больше ничего уступать.