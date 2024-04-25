Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Одно ведро на куст: лучшая подкормка для крыжовника в апреле - ягод в несколько раз больше

Одно ведро на куст: лучшая подкормка для крыжовника в апреле - ягод в несколько раз больше

binomen.ru

Подписаться в Telegram

Апрель — критически важное время для подкормки крыжовника, когда правильное удобрение может значительно увеличить урожайность и качество ягод.

Садоводы часто сталкиваются с вопросом: как увеличить урожай без вреда для растения? Решение найдено: одно ведро компоста на куст способно увеличить количество ягод в четыре раза.

Почему компост?

Компост — это натуральное удобрение, богатое органическими веществами, которое улучшает структуру почвы, повышает её плодородие и активизирует полезную микрофлору. Особенно полезно это для крыжовника, который требует богатой и влагоёмкой почвы для успешного плодоношения.

Как правильно удобрять крыжовник в апреле?

Выбор удобрения: Используйте зрелый компост, который перегнил не менее двух лет. Такой компост не будет слишком «горячим», что могло бы повредить корни.

Распределение: Разбросайте компост вокруг ствола куста, начиная от 30 см от основания и заканчивая краем листовой проекции. Это обеспечит равномерное питание корневой системы.

Глубина внесения: Неглубоко разрыхлите почву на глубину 5-10 см, чтобы компост мог лучше соединиться с почвой и начать действовать.

Водный баланс: После внесения компоста хорошо полейте кусты. Компост помогает почве удерживать влагу, что крайне важно для крыжовника в период активного роста.

Какие результаты ожидать?

Подкормка крыжовника компостом не только увеличивает урожай, но и улучшает вкус ягод, делая их более сладкими и ароматными. Кроме того, такое удобрение способствует более здоровому росту кустов, укрепляет их устойчивость к болезням и вредителям.

Регулярное использование компоста как удобрения для крыжовника поможет не только в этом сезоне. Это инвестиция в здоровье вашего сада на многие годы, поскольку улучшенная структура почвы и повышенное плодородие оказывают положительное влияние на все садовые культуры.

Подход «одно ведро на куст» прост, экономичен и экологичен. Этот метод легко применим для каждого садовода, желающего увеличить урожайность своих крыжовников, не прибегая к химическим удобрениям. Применяя эти простые шаги, вы сможете наслаждаться богатым урожаем ягод уже этим летом!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске произошел взрыв

служба дезинфекции тараканов в московской области

Новости Татарстана

9 часов назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

шугаринг прайс в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

день назад

Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве

Новости Татарстана

день назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Казани

день назад

В Казани 52-летняя пассажирка «Лады» умерла в машине, пока водитель был в аптеке
Новости Татарстана
8 часов назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

Новости Казани

5 часов назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

Из окна казанской многоэтажки на Аделя Кутуя выпала 83-летняя пенсионерка

Новости Татарстана

6 часов назад

Неосторожность при курении 24 апреля привела к смерти мужчины в СНТ «Дружба»
В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД
Новости Татарстана
3 часа назад

В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД

Новости Казани

7 часов назад

На выпускные для школьников власти Казани потратят 13 000 000 рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

Дополнительное профессиональное образование: ключ к успешной карьере и личностному росту

Новости Татарстана

9 часов назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.