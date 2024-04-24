Одно ведро на куст: лучшая подкормка для крыжовника в апреле - ягод в четыре раза больше

Для того чтобы крыжовник давал обильный урожай, важно обеспечить его адекватной подкормкой весной. Вот несколько ключевых удобрений и методов их применения, которые помогут стимулировать рост и плодоношение крыжовника:

1. Азотные удобрения

Весной крыжовник нуждается в азоте для роста зеленой массы. Азотные удобрения стимулируют рост листьев и побегов, что важно на начальном этапе роста.

Мочевина (карбамид): Используйте около 20-30 грамм на куст. Мочевина быстро растворяется и действует, что делает её идеальным выбором для весенней подкормки.

Нитроаммофоска: Применяйте по 30-40 грамм на куст. Это комплексное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий.

2. Фосфорные и калийные удобрения

Фосфор и калий необходимы для поддержки корневой системы, улучшения цветения и плодоношения.

Суперфосфат: Вносите около 40-50 грамм на куст. Фосфор способствует развитию корневой системы и улучшает качество плодов.

Сульфат калия: Используйте около 20-30 грамм на куст. Калий помогает укрепить иммунитет растения и улучшить созревание ягод.

3. Органические удобрения

Органические удобрения богаты микроэлементами и улучшают структуру почвы.

Перегной или компост: Распределите вокруг куста слой в 5-10 см. Органика обеспечивает постепенное питание и улучшает водо- и воздухопроницаемость почвы.

Птичий помет или коровий навоз: Можно использовать разведенные в воде (1:10 для птичьего помета, 1:5 для коровьего навоза) и внести под корень.

4. Микроэлементы

Не забывайте о микроэлементах, таких как железо, марганец, медь, которые необходимы для полноценного роста и развития крыжовника.

Хелаты микроэлементов: Можно использовать готовые комплексы микроудобрений, следуя инструкциям на упаковке.

Методы внесения удобрений:

Растворы для полива: Большинство минеральных удобрений лучше всего вносить в виде растворов, поливая растения у корня на увлажненную почву. Сухое внесение: Органические и гранулированные минеральные удобрения можно вносить сухими, равномерно распределяя по поверхности почвы и слегка заделывая в почву.

Правильная подкормка весной создает основу для здорового роста и обильного плодоношения крыжовника, поэтому не пренебрегайте этим этапом ухода за растениями.