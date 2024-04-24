Одно ведро на куст: лучшая подкормка для крыжовника в апреле - ягод в четыре раза больше
semena-ural.ru
Для того чтобы крыжовник давал обильный урожай, важно обеспечить его адекватной подкормкой весной. Вот несколько ключевых удобрений и методов их применения, которые помогут стимулировать рост и плодоношение крыжовника:
- 1. Азотные удобрения
Весной крыжовник нуждается в азоте для роста зеленой массы. Азотные удобрения стимулируют рост листьев и побегов, что важно на начальном этапе роста.
Мочевина (карбамид): Используйте около 20-30 грамм на куст. Мочевина быстро растворяется и действует, что делает её идеальным выбором для весенней подкормки.
Нитроаммофоска: Применяйте по 30-40 грамм на куст. Это комплексное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий.
- 2. Фосфорные и калийные удобрения
Фосфор и калий необходимы для поддержки корневой системы, улучшения цветения и плодоношения.
Суперфосфат: Вносите около 40-50 грамм на куст. Фосфор способствует развитию корневой системы и улучшает качество плодов.
Сульфат калия: Используйте около 20-30 грамм на куст. Калий помогает укрепить иммунитет растения и улучшить созревание ягод.
- 3. Органические удобрения
Органические удобрения богаты микроэлементами и улучшают структуру почвы.
Перегной или компост: Распределите вокруг куста слой в 5-10 см. Органика обеспечивает постепенное питание и улучшает водо- и воздухопроницаемость почвы.
Птичий помет или коровий навоз: Можно использовать разведенные в воде (1:10 для птичьего помета, 1:5 для коровьего навоза) и внести под корень.
- 4. Микроэлементы
Не забывайте о микроэлементах, таких как железо, марганец, медь, которые необходимы для полноценного роста и развития крыжовника.
Хелаты микроэлементов: Можно использовать готовые комплексы микроудобрений, следуя инструкциям на упаковке.
Методы внесения удобрений:
- Растворы для полива: Большинство минеральных удобрений лучше всего вносить в виде растворов, поливая растения у корня на увлажненную почву.
- Сухое внесение: Органические и гранулированные минеральные удобрения можно вносить сухими, равномерно распределяя по поверхности почвы и слегка заделывая в почву.
Правильная подкормка весной создает основу для здорового роста и обильного плодоношения крыжовника, поэтому не пренебрегайте этим этапом ухода за растениями.
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