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· Алина Алмакаева

Одним штрафом не отделаешься: водителей теперь будут лишать прав за это нарушение

Одним штрафом не отделаешься: водителей теперь будут лишать прав за это нарушение

ГИБДД

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Владельцев автомобилей проинформировали о штрафах, о которых многие даже не подозревают и очень удивляются, когда получают извещение об необходимости оплатить сборы, передает PRIMPRESS.

Сообщается, что сотрудники компании «Дорнадзор» объяснили, что водителей может удивить наказание за парковку на треугольниках на платных парковках – небольших участках, расположенных перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

Согласно экспертам, подобные участки должны быть оборудованы на всех платных парковках, расположенных перед нерегулируемыми пешеходными переходами с 2023 года. Треугольник предназначен для обеспечения видимости для пешеходов. Однако эксперты подчеркнули, что парковка на таких участках запрещена.

И нарушение этого запрета несет последствия. За парковку на подобных участках КоАП РФ предусматривает штрафы. Так, в регионах России инспекторы ГИБДД имеют право выписать штраф в размере 1 тысячи рублей. Исключением являются Москва и Санкт-Петербург, где размер штрафа составляет 3 тысячи рублей.

По словам члена Ассоциации юристов России Арега Оганесяна, в некоторых случаях водителю может грозить не только штраф, но и задержание (эвакуация) автомобиля.

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