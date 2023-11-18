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· Алина Алмакаева

Одним штрафом не отделаешься: стало известно за что водителей теперь будут лишать прав

Одним штрафом не отделаешься: стало известно за что водителей теперь будут лишать прав

ГИБДД

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Автовладельцам было напомнено о штрафах, о которых многие не имели представления, и приходили в недоумение, когда получали уведомления о необходимости уплатить взнос.

Компания «Дорнадзор» предоставила информацию, что автовладельцев может удивить штраф за парковку на треугольниках на платных парковках. Эти треугольные зоны должны быть введены на всех платных стоянках с 2023 года и располагаться перед нерегулируемыми пешеходными переходами, сообщает PRIMPRESS сообщает,

Эксперты объяснили, что треугольники необходимы для обеспечения безопасности пешеходов и автовладельцев. Однако они подчеркнули, что запарковываться внутри этих треугольников недопустимо.

За парковку на таких зонах КоАП РФ предусматривает штрафы. В городах России нарушителям могут выписывать штраф в размере 1 тыс. руб., за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где санкция составит 3 тыс. руб.

Член Ассоциации юристов России Арег Оганесян добавил, что в некоторых случаях водителям может грозить не только штраф, но и задержание транспортного средства.

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