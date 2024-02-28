Одна труха, ни одной чаинки: в Роскачестве назвали марки чая, которые не стоит брать даже по акции

В ходе проведенной проверки, специалисты из специализированного центра росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали специальный список брендов чая, которые нужно избегать при покупке из-за серьезных нарушений в их качестве.



В результате лабораторного анализа нескольких известных брендов чая, которые можно приобрести в супермаркетах, были выявлены значительные нарушения в качестве зеленого и черного чая.





Например, бренд черного чая под названием "globus" был включен в черный список из-за обнаруженной плесени среди листьев данного сорта чая. Микроскопическое исследование упаковки подтвердило присутствие этого нарушения.Аналогичные проблемы наблюдаются и с пакетированным зеленым чаем бренда "basilur", который также попал в список нежелательных продуктов. Эксперты сообщили, что содержание плесени в этом чае превышает нормы в 15 раз и заваренный чай имеет неприятный привкус. В связи с такими обстоятельствами, данный продукт получил самую низкую оценку в своей категории.В целом, эксперты росконтроля отметили, что обнаружение плесени может происходить в чаях разных производителей. Однако, обычное заваривание чая кипятком обычно может устранить негативное воздействие плесени на организм. В данном случае же количество плесени превышает норму в два раза, поэтому заваривание чаем может быть бесполезным для устранения этого вредного вещества.