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· Артем Акчурин

Одна труха, ни одной чаинки: в Роскачестве назвали марки чая, которые не стоит брать даже по акции

Одна труха, ни одной чаинки: в Роскачестве назвали марки чая, которые не стоит брать даже по акции

OKA.FM

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В ходе проведенной проверки, специалисты из специализированного центра росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали специальный список брендов чая, которые нужно избегать при покупке из-за серьезных нарушений в их качестве.

В результате лабораторного анализа нескольких известных брендов чая, которые можно приобрести в супермаркетах, были выявлены значительные нарушения в качестве зеленого и черного чая.

Например, бренд черного чая под названием "globus" был включен в черный список из-за обнаруженной плесени среди листьев данного сорта чая. Микроскопическое исследование упаковки подтвердило присутствие этого нарушения.

Аналогичные проблемы наблюдаются и с пакетированным зеленым чаем бренда "basilur", который также попал в список нежелательных продуктов. Эксперты сообщили, что содержание плесени в этом чае превышает нормы в 15 раз и заваренный чай имеет неприятный привкус. В связи с такими обстоятельствами, данный продукт получил самую низкую оценку в своей категории.

В целом, эксперты росконтроля отметили, что обнаружение плесени может происходить в чаях разных производителей. Однако, обычное заваривание чая кипятком обычно может устранить негативное воздействие плесени на организм. В данном случае же количество плесени превышает норму в два раза, поэтому заваривание чаем может быть бесполезным для устранения этого вредного вещества.

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