Одна труха, ни одного чайного листа: в Роскачестве назвали марки чая, которые не стоит брать даже по акции

В результате проведенной проверки, эксперты специализированного центра росконтроля, объединяющего потребителей, обнародовали список марок чая, которые следует избегать при покупке из-за серьезных нарушений качества.

Лабораторный анализ нескольких известных брендов чая, доступных в супермаркетах, выявил значительные нарушения в качестве зеленого и черного чая.



Например, бренд "Globus" черного чая был включен в черный список из-за обнаруженной плесени среди листьев данного сорта чая. Микроскопическое исследование упаковки подтвердило присутствие этого нарушения.



Аналогичные проблемы наблюдаются у пакетированного зеленого чая бренда "Basilur", который также попал в список нежелательных продуктов. Эксперты сообщили, что содержание плесени в данном чае превышает нормативы на 15 раз, а заваренный чай имеет неприятный привкус. В связи с этим, данный продукт получил самое низкое значение оценки в своей категории.В целом, эксперты росконтроля отметили, что обнаружение плесени может происходить в чаях разных производителей. Тем не менее, заваривание чая кипятком обычно может устранить негативное воздействие плесени на организм. Однако в данной ситуации количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание чаем может быть бесполезным для устранения данного вредного вещества.