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Одна таблетка в воду и тогда букет цветов проживет месяц: есть в любой домашней аптечке

Одна таблетка в воду и тогда букет цветов проживет месяц: есть в любой домашней аптечке

kp.ru

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Увеличение продолжительности жизни цветов на несколько недель возможно без вмешательства волшебства. В вашей аптеке можно найти решение, которое сможет стать истинным спасением для ваших растений. Вас ввели в заблуждение, если вы думаете, что имеющиеся варианты ограничиваются только магазинными добавками. Единственная таблетка и вода - вот все, что вам нужно. Давайте рассмотрим три совета, как продлить жизнь вашему букету даже на более продолжительный срок.

Аспирин - бросьте одну таблетку этого препарата в воду, в которой находится ваш букет. Содержащаяся в аспирине салициловая кислота помогает предотвратить разложение цветов, сохраняя их яркость и свежесть на более продолжительный срок.

Марганцовка - добавьте немного раствора перманганата калия в воду для букета. Антисептические свойства марганцовки предотвращают рост бактерий и грибков, что способствует сохранению цветов в свежем состоянии.

Сахар - еще одна тайна продления жизни букета заключается в добавлении небольшого количества сахара в воду. Сахар обеспечивает растениям дополнительную энергию, необходимую для сохранения их свежести и яркости.

Не забывайте регулярно менять воду в вазе и срезать кончики стеблей каждый раз, когда вы обновляете воду. Эти простые шаги помогут обеспечить оптимальные условия для цветов и значительно продлить их жизнь на много дней, а иногда даже недель.

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