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· Артем Акчурин

Одна таблетка в воду, и тогда букет цветов проживет целый месяц: есть в любой домашней аптечке

Одна таблетка в воду, и тогда букет цветов проживет целый месяц: есть в любой домашней аптечке

kp.ru

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Для обеспечения долговечности жизни цветов на несколько недель без особых усилий магазинные препараты необязательны.

В вашей аптеке вы можете найти простые средства, которые могут быть настоящим спасением для ваших растений. Одна таблетка и простая вода - вот все необходимое, чтобы продлить свежесть букета. Рассмотрим три совета, способствующих продлению срока жизни вашего букета.

- Аспирин: Положите одну таблетку аспирина в воду, в которой стоит ваш букет. Салициловая кислота, содержащаяся в аспирине, помогает предотвратить разложение цветов, сохраняя их яркость и свежесть на длительное время.

- Марганцовка: Добавьте небольшое количество раствора перманганата калия в воду для вашего букета. Антисептические свойства марганцовки помогут предотвратить рост бактерий и грибков, способствуя более долгому сохранению цветов в свежем состоянии.

- Сахар: Добавление небольшого количества сахара в воду тоже является одним из секретов продления жизни букета. Сахар предоставляет растениям дополнительную энергию, необходимую для сохранения свежести и яркости.

Регулярная смена воды в вазе и обрезка кончиков стеблей при каждом обновлении воды также играют важную роль. Эти простые действия помогут создать оптимальные условия для цветов и значительно увеличат их срок жизни, иногда на долгие недели вперед.

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