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Одна соя, и ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили худшие марки колбасы

Одна соя, и ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили худшие марки колбасы

e-burgas.com

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Недавнее обширное исследование Роскачества выявило тревожные нарушения в производстве сервелата, подчеркивая критическую необходимость бдительного подхода к выбору колбасных изделий.

Результаты исследования подняли серьезные вопросы о безопасности и качестве продуктов, предлагаемых некоторыми известными брендами.

Основные нарушения, выявленные исследованием:

  • Продукция от Дмитрогорского: Наличие запрещенных красителей и антибиотиков нарушает нормы безопасности.
  • Йола агрохолдинг и Черкизовский: Обнаружено использование антибиотиков и других нежелательных добавок.
  • Изделия Великолукского мясокомбината, Атяшево, Микоян и Кортлав: Низкое качество продукции вызывает обеспокоенность у экспертов.
  • Колбасы Стародворские: Маркировка не отображает настоящий состав продукта, вводя в заблуждение потребителей.

Методические рекомендации Роскачества для потребителей:

  • Внимательно читайте этикетки: Обращайте внимание на состав продукта, избегая изделий с нежелательными добавками.
  • Отдавайте предпочтение сертифицированным изделиям: Ищите четкие маркировки и подтверждения качества.
  • Остерегайтесь слишком низких цен: Это часто указывает на возможные компромиссы в качестве и безопасности.
  • Выбирайте проверенных производителей: Доверяйте компаниям с устойчивой репутацией и хорошими отзывами.

Следование этим рекомендациям позволит потребителям не только защитить свое здоровье, но и внести свой вклад в поддержание высоких стандартов в пищевой промышленности. Каждый осознанный выбор способствует улучшению производственных практик и поддержанию здоровой конкуренции на рынке.

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