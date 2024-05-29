Муравьи на садовом участке – проблема, знакомая многим. Эти насекомые не только конкурируют с полезными обитателями сада, но и способствуют распространению тли, настоящей грозы для любого огородника. Излюбленными местами обитания муравьев становятся не только приствольные круги плодовых деревьев, но и теплицы, где создан благоприятный микроклимат для этих насекомых и их «подопечных» - тли. Бороться с муравьями непросто, но вполне реально, причем прибегая к безопасным для растений методам.

Анастасия, опытный садовод и автор Дзен-канала «Анастасия BORSCH-TV», предостерегает от механического уничтожения муравьиных гнезд. По ее словам, такие действия не приведут к желаемому результату: трудолюбивые насекомые быстро восстановят свое жилище, а их количество может возрасти.

Вместо радикальных мер эксперт предлагает воспользоваться простым, но эффективным рецептом, привлекающим на участок естественных врагов муравьев – божьих коровок.

Рецепт ловушки от Анастасии:

100 г хозяйственного мыла натереть на терке.

Растворить мыло в небольшом количестве горячей воды.

Добавить 10 мл пихтового масла.

Тщательно перемешать и долить водой до получения жидкого раствора.

Полить полученным составом муравейник.

Божьи коровки, привлеченные запахом этого состава, станут надежными защитниками вашего сада от муравьев и тли.