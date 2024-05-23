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Одна ночь — и муравьев с тлей сдует: потребуется всего 100 грамм этого средства — смышлёные дачники скупают его сразу

Муравьи атакуют: спасаем огород от нашествия без вреда для урожая 

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Муравьи атакуют: спасаем огород от нашествия без вреда для урожая

Муравьи – головная боль для многих огородников. Они не только вытесняют полезных насекомых, но и способствуют появлению тли, которая может уничтожить весь урожай. Теплица не становится для них преградой, а лишь комфортным домом. Как избавиться от нашествия вредителей, не прибегая к агрессивным химикатам?

Опытные огородники знают: просто разрушить муравейник – неэффективно. Эти трудолюбивые насекомые быстро восстановят свое жилище и вернутся с новыми силами.
Анастасия, автор популярного Дзен-канала "Анастасия BORSCH-TV", предлагает изящное и безопасное решение – привлечь на участок естественных врагов муравьев.

Рецепт прост:

  • 100 г хозяйственного мыла натереть на терке.
  • Растворить мыло в теплой воде.
  • Добавить 10 мл пихтового масла.
  • Тщательно перемешать.

Полученным раствором необходимо обильно пролить муравейник и прилегающую территорию.

В чем секрет?

Хозяйственное мыло – известное народное средство борьбы с насекомыми. Оно нарушает защитный слой хитинового покрова, делая муравьев уязвимыми. Пихтовое масло обладает инсектицидными свойствами и отпугивает вредителей своим резким запахом. Но главное – этот аромат привлекает на участок божьих коровок, которые являются естественными врагами как муравьев, так и тли.

Результат:вы избавляетесь от муравьев, предотвращаете появление тли и привлекаете на свой участок полезных насекомых.

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