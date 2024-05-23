Муравьи атакуют: спасаем огород от нашествия без вреда для урожая

Муравьи – головная боль для многих огородников. Они не только вытесняют полезных насекомых, но и способствуют появлению тли, которая может уничтожить весь урожай. Теплица не становится для них преградой, а лишь комфортным домом. Как избавиться от нашествия вредителей, не прибегая к агрессивным химикатам?

Опытные огородники знают: просто разрушить муравейник – неэффективно. Эти трудолюбивые насекомые быстро восстановят свое жилище и вернутся с новыми силами.

Анастасия, автор популярного Дзен-канала "Анастасия BORSCH-TV", предлагает изящное и безопасное решение – привлечь на участок естественных врагов муравьев.

Рецепт прост:

100 г хозяйственного мыла натереть на терке.

Растворить мыло в теплой воде.

Добавить 10 мл пихтового масла.

Тщательно перемешать.

Полученным раствором необходимо обильно пролить муравейник и прилегающую территорию.

В чем секрет?

Хозяйственное мыло – известное народное средство борьбы с насекомыми. Оно нарушает защитный слой хитинового покрова, делая муравьев уязвимыми. Пихтовое масло обладает инсектицидными свойствами и отпугивает вредителей своим резким запахом. Но главное – этот аромат привлекает на участок божьих коровок, которые являются естественными врагами как муравьев, так и тли.

Результат:вы избавляетесь от муравьев, предотвращаете появление тли и привлекаете на свой участок полезных насекомых.