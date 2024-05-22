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Одна ночь — и муравьев с тлей сдует: потребуется всего 100 грамм этого средства — хитрые дачники скупают его сразу

Муравьи могут стать серьезной проблемой для вашего огорода, так как они не только уничтожают полезных насекомых, но и атакуют растения, включая те, что находятся в теплице.

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Муравьи могут стать серьезной проблемой для вашего огорода, так как они не только уничтожают полезных насекомых, но и атакуют растения, включая те, что находятся в теплице. Они могут способствовать появлению тли, что может привести к уничтожению урожая.

Муравьи часто выбирают не только места возле фруктовых деревьев и кустарников, но и теплицы. Борьба с этими насекомыми может быть сложной, но возможной.

Один из способов борьбы с муравьями, предложенный огородным экспертом и автором канала "Анастасия BORSCH-TV" в Дзене, заключается в использовании смеси из 100 граммов хозяйственного мыла, 10 миллилитров пихтового масла и воды. Это решение поможет привлечь божьих коровок, естественных врагов муравьев и тли, к муравейнику. Важно помнить, что не стоит просто вырывать или выкапывать муравейники, так как муравьи могут быстро восстановить свои колонии.

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