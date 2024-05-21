Одна ночь — и муравьев с тлей сдует: потребуется всего 100 гр этого средства — хитрые дачники скупают его сразу

Муравьи могут представлять серьезную угрозу для огорода, уничтожая полезных насекомых и атакуя растения, включая те, что находятся в теплице. Присутствие муравьев часто приводит к появлению тли, что может нанести большой урон урожаю.

Места, предпочитаемые муравьями, не ограничиваются только окрестностями плодовых деревьев и кустарников, они также активно заражают теплицы. Борьба с этими вредителями может быть сложной, но возможной.

Огородный специалист и создатель канала «Анастасия BORSCH-TV» на платформе Дзен выделил один из методов борьбы с муравьями.

Эксперт не рекомендует вырывать или выкапывать из земли появившиеся «бугорки» с корнями, где обитают муравьи, так как они скоро вернутся на свои места, увеличивая свое количество. Рекомендуемый способ заключается в использовании смеси из 100 грамм хозяйственного мыла, 10 мл пихтового масла и воды, которую нужно полить на муравейник. Этот метод привлечет божьих коровок, естественных врагов муравьев и тли, что поможет в снижении численности вредных насекомых.