Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Одна ночь — и муравьев с тлей сдует напрочь: потребуется всего 100 гр этого средства — хитрые дачники скупают его сразу

Муравьи на участке — головная боль многих дачников.

Подписаться в Telegram

Как избавиться от непрошеных гостей без вреда для урожая?

Муравьи на участке — головная боль многих дачников. Эти, казалось бы, безобидные трудяги могут нанести серьезный урон урожаю, уничтожая полезных насекомых и способствуя распространению тли. И если на открытых грядках с ними еще можно как-то справиться, то теплица становится для муравьев настоящим раем, где они чувствуют себя в полной безопасности.

Но не стоит опускать руки! Избавиться от муравьиной "оккупации" в теплице можно, и даже нужно, причем гуманными и эффективными методами.

Забудьте про "точечные удары"

Многие огородники, заметив муравейник, пытаются уничтожить его механически. Однако, как отмечает эксперт по огородничеству и автор Дзен-канала "Анастасия BORSCH-TV", такая тактика не принесёт желаемого результата. Муравьи — невероятно трудолюбивые насекомые, и уже скоро на месте одного разрушенного муравейника появятся новые, ещё более многочисленные.

Эффективное и безопасное решение

В борьбе с муравьями важно действовать стратегически и использовать их естественных врагов. Одним из таких "секретных оружий" являются божьи коровки — насекомые, для которых муравьи и тля являются лакомым деликатесом.

Привлечь божьих коровок в теплицу поможет простой раствор:

  • 100 г хозяйственного мыла натрите на тёрке и растворите в воде.
  • Добавьте 10 мл пихтового масла.
  • Тщательно перемешайте и полейте полученным раствором места скопления муравьёв.


Пихтовое масло отпугнёт муравьев, а мыльный раствор создаст неблагоприятную для них среду. Божьи же коровки, наоборот, будут привлечены этим составом и с удовольствием обоснуются в вашей теплице, освободив её от вредителей.

Помните: грамотный подход к борьбе с насекомыми поможет вам сохранить урожай и создать на своём участке гармоничную экосистему.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Интересное в Казани

18 часов назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

сетка в вытяжку от тараканов и мышей

Новости Татарстана

20 часов назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Интересное в Казани

2 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

замена замков в металлической двери с выездом в Новосибирске

Новости Татарстана

13 часов назад

Полиция задержала 3 мигрантов, напавших на депутата Госдумы Прокофьева

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

день назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

день назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры
Новости Татарстана
10 часов назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Татарстана

6 часов назад

Секс-игрушку нашли в бетонном полу новостройки на проспекте Победы

Интересное в Казани

18 часов назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

Новости Казани

13 часов назад

В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР

Новости Татарстана

15 часов назад

В Челнах женщина укусила полицейского во время ареста мужа
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
12 часов назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Казани

16 часов назад

В Казани арестовали мигранта за убийство ножом после ссоры

Новости Казани

16 часов назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Татарстана

16 часов назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной