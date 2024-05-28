Муравьи на огороде - настоящее бедствие. Мало того, что они нарушают природный баланс, уничтожая полезных насекомых, так еще и портят растения, пробираясь даже в теплицы. А уж про тлю и говорить нечего - эти "друзья" муравьев способны уничтожить весь урожай.

Чаще всего муравьи селятся рядом с плодово-ягодными деревьями и кустарниками, но и теплицы становятся для них привлекательным местом жительства. Бороться с этими насекомыми непросто, но вполне реально.

Важно помнить: ни в коем случае нельзя просто так уничтожать муравейники, вырывая их из земли. Муравьи - чрезвычайно трудолюбивые существа, и вскоре на месте одного "домика" появится несколько.

Опытные огородники предлагают избавляться от муравьев, не причиняя им вреда, но делая жизнь рядом с грядками невыносимой. Например, автор Дзен-канала «Анастасия BORSCH-TV» советует приготовить раствор из 100 гр хозяйственного мыла, 10 мл пихтового масла и воды. Этим раствором нужно полить места скопления муравьев. Запах отпугнет их, зато привлечет полчища божьих коровок - главных врагов тли и естественных противников самих муравьев.

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