Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Одна ложка на ведро — и огурцы прут, как бешеные: урожай собираю мешками — раскрыт чудодейственный эликсир

Лето — пора сбора урожая, и каждый огородник мечтает о богатых запасах свежих овощей. Один из самых популярных летних овощей — огурцы. Как же добиться того, чтобы они росли «как бешеные» и позволили собирать урожай мешками?

vashcvetok.ru

Подписаться в Telegram

Лето — пора сбора урожая, и каждый огородник мечтает о богатых запасах свежих овощей. Один из самых популярных летних овощей — огурцы. Как же добиться того, чтобы они росли «как бешеные» и позволили собирать урожай мешками?

Ответ прост: использование чудодейственного эликсира, рецепт которого несложен, но эффект от него поражает даже опытных садоводов.

Чудо-эликсир для роста огурцов

Секрет состоит в приготовлении питательного раствора, основой которого служит обычная древесная зола. Этот природный компонент богат калием и микроэлементами, которые способствуют активному росту огурцов, улучшают вкус плодов и способствуют их обильному плодоношению. Рецепт прост: одна столовая ложка древесной золы на ведро воды.

Как применять эликсир:

  1. Подготовка раствора: Растворите одну столовую ложку древесной золы в ведре воды (10 литров). Лучше всего использовать дождевую или отстоянную воду комнатной температуры.
  2. Полив: Оптимальное время для полива — утренние или вечерние часы. Поливайте огурцы под корень, стараясь не попадать на листья, чтобы не вызвать ожоги.
  3. Регулярность: Используйте этот питательный раствор раз в 10-14 дней в течение всего вегетационного периода огурцов.

Преимущества использования древесной золы:

  • Улучшение плодородия почвы: Зола делает почву более плодородной, что благоприятствует росту огурцов.
  • Предотвращение заболеваний: Раствор золы помогает бороться с некоторыми видами грибков и заболеваний, такими как мучнистая роса.
  • Экологичность: Зола — натуральное средство, которое не наносит вреда окружающей среде, в отличие от химических удобрений.

Использование древесной золы как удобрения для огурцов — проверенный временем метод, который помогает не только улучшить урожайность и качество плодов, но и является экологически чистым способом ухода за вашим огородом. Попробуйте этот простой, но эффективный рецепт и убедитесь в его чудодейственном воздействии сами!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

какую сетку вешать в вытяжку от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

аренда токарного станка в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

8 часов назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

день назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран
Новости Татарстана
7 часов назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Казани

3 часа назад

В Казани мест на кладбищах хватит только на 30 лет

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 7 июля запретят ходить судам вокруг Свияжска

Новости Казани

4 часа назад

До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ
Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Казани
4 часа назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

6 часов назад

В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»

Новости Казани

6 часов назад

Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении

Новости Казани

6 часов назад

Заболевший ботулизмом казанец Алмаз Шарипов ведет блог о восстановлении
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Новости Казани
4 часа назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14