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Одна химия, а не соль: Роскачество выявило пять марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Анализ Роскачества, посвященный оценке качества...

evakuatop.ru

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Анализ Роскачества, посвященный оценке качества соли, обнаружил значительные различия между заявлениями производителей и реальными свойствами продукта, вызывая обеспокоенность среди потребителей о безопасности этого распространенного продукта.

Вводящая в заблуждение информация о происхождении

Исследование выявило неточности в указании источников происхождения соли. В то время как некоторые компании заявляют о добыче соли из таких известных мест, как Крым или Астраханская область, фактически продукция упаковывается значительно дальше от этих локаций. Прозрачно о своих корнях в Беларуси и Кипре говорят такие бренды, как «Торговый дом Соль» и «Атлантика», в то время как другие компании используют маркетинговые приемы, такие как нелепые заявления о «негмо» для продукта, который изначально не может содержать ГМО.

Заблуждения о «морской» соли

Особое внимание в исследовании было уделено продуктам, помеченным как «морская соль». Чтобы называть соль морской, необходимы специальные методы её добычи, однако некоторые фирмы неправомерно присваивают этот статус соли, добытой далеко от морских берегов, что вводит в заблуждение покупателей.

Производители, не соответствующие стандартам

По результатам анализа Роскачества следующие бренды были признаны не соответствующими государственным стандартам:

  • «Валетек»
  • «Белёк»
  • «Криста»
  • «Салина»

Рекомендации для потребителей

Роскачество советует россиянам тщательно изучать маркировку на упаковке соли, обращая особое внимание на происхождение и состав продукта. Важно избегать продуктов с неопределенным происхождением и вводящими в заблуждение утверждениями.

Этот отчет подчеркивает критическую необходимость прозрачности в пищевой отрасли и подчеркивает необходимость более строгого контроля за качеством продуктов питания для обеспечения здоровья и благополучия граждан.ф

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