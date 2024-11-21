Одна химия, а не соль: Роскачество выявило пять марок пищевой соли, которые лучше не покупать

Роскачество провело широкое исследование российского рынка соли, которое выявило серьезные несоответствия между заявленными характеристиками продукции и ее реальным качеством.

Проверка затронула пять популярных брендов, результаты исследования стали тревожным сигналом для потребителей и производителей.

Но соль — это не просто пищевая добавка. Она давно стала незаменимым продуктом в жизни человека, и ее значение выходит далеко за рамки кухни.

Соль: незаменимый продукт человечества

Использование соли началось задолго до современной цивилизации. В древности она была настолько ценной, что ее называли «белым золотом» и использовали как валюту. Соль играет ключевую роль в:

Сохранении продуктов. До изобретения холодильников соль использовалась как основной консервант для мяса, рыбы и овощей.

Медицине. Солевые растворы до сих пор применяются для дезинфекции ран и устранения обезвоживания.

Косметологии. Соль входит в состав скрабов, масок и ванн, помогая очищать и увлажнять кожу.

Бытовых нуждах. Она помогает чистить металлические поверхности, устранять пятна и даже бороться с неприятными запахами.

Ритуалах и традициях. В разных культурах соль символизирует достаток, защиту и чистоту.

Опасность переизбытка соли в организме

Хотя соль жизненно необходима, ее чрезмерное употребление может нанести вред здоровью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день (примерно одна чайная ложка), но многие значительно превышают эту норму.

Чем опасен избыток соли:

Повышение артериального давления. Соль задерживает воду в организме, что увеличивает объем крови и нагрузку на сосуды.

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Постоянно повышенное давление может привести к инфаркту или инсульту.

Нарушение работы почек. Избыток соли вызывает перегрузку почек, что может привести к образованию камней.

Остеопороз. Высокий уровень натрия способствует вымыванию кальция из костей, делая их более хрупкими.

Задержка жидкости. Это может вызывать отеки и ощущение тяжести.

Маркировка и проблемы на рынке соли

На упаковках соли производители часто указывают данные о ее происхождении, но в реальности информация может быть вводящей в заблуждение. Например, продукция из Крыма или Оренбургской области может быть всего лишь упакована там. Некоторые производители, как «Торговый дом Соль» и «Atlantika», честно указывают белорусское и кипрское происхождение, но другие часто прибегают к уловкам. Надписи вроде «без ГМО» выглядят нелепо, поскольку это понятие не имеет отношения к соли.

Бренды, не прошедшие проверку специалистов

Российская система качества выявила несоответствия у пяти брендов:

«Торговый дом Соль» — низкое содержание йода, бесполезная маркировка «без ГМО». «Валетек» — недостаток йода. «Белёк» — нарушения стандартов по содержанию йода и примесей. «Crista» — превышение содержания хлорида натрия, неточные данные. «Салина» — несоответствие размера гранул заявленному Госстандарту.

Как выбирать соль и использовать ее с умом

Эксперты Роскачества рекомендуют:

Тщательно проверять состав и место происхождения на упаковке.

Выбирать йодированную соль для предотвращения дефицита йода.

Избегать товаров с бессмысленными маркетинговыми заявлениями.

Польза при правильном использовании

Соль — не просто пищевая добавка, это универсальный инструмент. Помимо приготовления пищи, она используется:

Для ингаляций при простудных заболеваниях.

В солевых ваннах, расслабляющих мышцы и снимающих усталость.

Для ухода за волосами, очищая кожу головы и устраняя излишки жира.

В хозяйственных целях: удаление пятен, очистка кухонной утвари.

Но помните, что умеренность — ключ к пользе. Соблюдение рекомендаций по употреблению соли поможет сохранить здоровье и сделать вашу жизнь комфортнее.

