Одна химия, а не соль: Роскачество выявило пять марок пищевой соли, которые лучше не покупать
cool-readers.ru
Роскачество провело широкое исследование российского рынка соли, которое выявило серьезные несоответствия между заявленными характеристиками продукции и ее реальным качеством.
Проверка затронула пять популярных брендов, результаты исследования стали тревожным сигналом для потребителей и производителей.
Но соль — это не просто пищевая добавка. Она давно стала незаменимым продуктом в жизни человека, и ее значение выходит далеко за рамки кухни.
Соль: незаменимый продукт человечества
Использование соли началось задолго до современной цивилизации. В древности она была настолько ценной, что ее называли «белым золотом» и использовали как валюту. Соль играет ключевую роль в:
- Сохранении продуктов. До изобретения холодильников соль использовалась как основной консервант для мяса, рыбы и овощей.
- Медицине. Солевые растворы до сих пор применяются для дезинфекции ран и устранения обезвоживания.
- Косметологии. Соль входит в состав скрабов, масок и ванн, помогая очищать и увлажнять кожу.
- Бытовых нуждах. Она помогает чистить металлические поверхности, устранять пятна и даже бороться с неприятными запахами.
- Ритуалах и традициях. В разных культурах соль символизирует достаток, защиту и чистоту.
Опасность переизбытка соли в организме
Хотя соль жизненно необходима, ее чрезмерное употребление может нанести вред здоровью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день (примерно одна чайная ложка), но многие значительно превышают эту норму.
Чем опасен избыток соли:
- Повышение артериального давления. Соль задерживает воду в организме, что увеличивает объем крови и нагрузку на сосуды.
- Развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Постоянно повышенное давление может привести к инфаркту или инсульту.
- Нарушение работы почек. Избыток соли вызывает перегрузку почек, что может привести к образованию камней.
- Остеопороз. Высокий уровень натрия способствует вымыванию кальция из костей, делая их более хрупкими.
- Задержка жидкости. Это может вызывать отеки и ощущение тяжести.
Маркировка и проблемы на рынке соли
На упаковках соли производители часто указывают данные о ее происхождении, но в реальности информация может быть вводящей в заблуждение. Например, продукция из Крыма или Оренбургской области может быть всего лишь упакована там. Некоторые производители, как «Торговый дом Соль» и «Atlantika», честно указывают белорусское и кипрское происхождение, но другие часто прибегают к уловкам. Надписи вроде «без ГМО» выглядят нелепо, поскольку это понятие не имеет отношения к соли.
Бренды, не прошедшие проверку специалистов
Российская система качества выявила несоответствия у пяти брендов:
- «Торговый дом Соль» — низкое содержание йода, бесполезная маркировка «без ГМО».
- «Валетек» — недостаток йода.
- «Белёк» — нарушения стандартов по содержанию йода и примесей.
- «Crista» — превышение содержания хлорида натрия, неточные данные.
- «Салина» — несоответствие размера гранул заявленному Госстандарту.
Как выбирать соль и использовать ее с умом
Эксперты Роскачества рекомендуют:
- Тщательно проверять состав и место происхождения на упаковке.
- Выбирать йодированную соль для предотвращения дефицита йода.
- Избегать товаров с бессмысленными маркетинговыми заявлениями.
Польза при правильном использовании
Соль — не просто пищевая добавка, это универсальный инструмент. Помимо приготовления пищи, она используется:
- Для ингаляций при простудных заболеваниях.
- В солевых ваннах, расслабляющих мышцы и снимающих усталость.
- Для ухода за волосами, очищая кожу головы и устраняя излишки жира.
- В хозяйственных целях: удаление пятен, очистка кухонной утвари.
Но помните, что умеренность — ключ к пользе. Соблюдение рекомендаций по употреблению соли поможет сохранить здоровье и сделать вашу жизнь комфортнее.
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