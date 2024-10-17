Одна химия, а не соль: Роскачество выявило пять брендов поваренной соли, которые лучше не покупать

Свежее исследование от Роскачества привлекло внимание потребителей, выявив серьезные расхождения между утверждениями производителей и фактическими свойствами соли, что вызвало беспокойство о надежности этого повсеместно используемого кухонного продукта.

Манипуляции в маркетинге: о чем молчат производители?

Исследование показало, что изготовители часто используют вводящие в заблуждение данные относительно происхождения соли. Например, заявления о добыче продукта в известных регионах, включая Крым или Астраханскую область, часто не соответствуют действительности, поскольку упаковка может производиться на значительном удалении от этих мест.

Бренды, такие как «Торговый дом Соль» и «Атлантика», выделяются честностью, указывая на своё белорусское и кипрское происхождение, в отличие от многих других, которые используют маркетинговые трюки, включая необоснованные утверждения о отсутствии ГМО в соли, что бессмысленно, учитывая её природу.

Легенды о морской соли: реальность за маркировкой

Особое внимание уделяется продукции, помеченной как «морская соль». Истинная соль из морей, добываемая из морской воды, отличается повышенным содержанием минералов. Однако, многие производители приписывают этот статус соли, добытой далеко от моря, вводя в заблуждение потребителей.

Проблемные бренды по итогам проверки

Ряд брендов, включая «Валетек», «Белёк», «Криста» и «Салина», не удовлетворяли требования по чистоте и составу, что может угрожать здоровью потребителей.

Как выбрать качественную соль: советы Роскачества

Проверьте происхождение: исследуйте место добычи и упаковки соли. Удостоверьтесь, что заявленное место соответствует фактическому.

Внимание к составу и маркировке: избегайте продукции с неясными утверждениями и неопределенным происхождением.

Игнорируйте нелепые заявления: отсутствие ГМО и другие маркетинговые уловки не должны влиять на ваш выбор.

Заключение: необходимость усиленного контроля

Исследование подчеркивает необходимость строгого контроля за качеством пищевых продуктов и улучшения правил маркировки. Только так можно обеспечить прозрачность для потребителей и защитить их от возможных рисков.