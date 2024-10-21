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Одна химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше никогда не покупать

Недавнее исследование Роскачества вскрыло трево...

ixbt.com

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Недавнее исследование Роскачества вскрыло тревожную картину на российском рынке соли. Эксперты обнаружили серьезные нарушения, касающиеся как происхождения, так и маркировки продукта, что ставит под сомнение качество и безопасность соли для потребителей.

«Крымская» соль из Белоруссии? Не все так просто…

Многие производители соли используют на упаковках названия престижных регионов, таких как Крым или Астрахань, чтобы создать впечатление натуральности и высоких качеств. Однако эксперты выяснили, что нередко эти названия указывают лишь на место упаковки, а не на происхождение соли. Есть и те, кто прибегает к маркетинговым уловкам, обещая «без ГМО», хотя соль по своей природе не может содержать генетически модифицированных организмов.

Морская сказка: когда «морская» соль не из моря…

Особое внимание было уделено продукции, обозначенной как «морская соль». Согласно стандартам, «морская соль» должна добываться из морской воды определенными методами. Однако многие производители присваивают эту маркировку своей продукции безосновательно.

«Соленое» разочарование: несоответствующие стандартам бренды

Роскачество выявило ряд брендов, не соответствующих заявленным нормам:

  1. «Торговый дом Соль»
  2. «Валетек»
  3. «Белёк»
  4. «Криста»
  5. «Салина»

Будьте бдительны

Роскачество призывает потребителей быть бдительными и внимательно изучать информацию на упаковке соли. Особое внимание следует обратить на происхождение и характеристики продукта. Избегайте товаров с сомнительной этикеткой и неопределенным происхождением.

Прозрачность — залог безопасности

Эта проверка подчеркивает важность строгого контроля качества продуктов на рынке. Прозрачная маркировка и достоверная информация о товаре необходимы для безопасности потребителей, особенно в отношении такого важного продукта, как соль.

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