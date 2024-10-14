Одна химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Роскачество провело глубокое и всестороннее исследование российского рынка соли и выявило серьезные нарушения у ряда популярных брендов.

Результаты этого анализа поднимают важные вопросы касательно безопасности и достоверности маркировки продуктов, что вызывает обеспокоенность среди потребителей.

Проблемы с происхождением и маркировкой

Исследование выявило, что многие производители вводят покупателей в заблуждение касательно происхождения своей продукции, указывая место упаковки вместо места производства соли. Такие практики могут серьёзно затруднять понимание потребителями информации о продукте, особенно в отношении «морской» соли, которая часто обозначается как таковая, несмотря на то, что она может происходить из внутренних регионов России и Беларуси.

Сложности с «морской» солью

Одним из ключевых аспектов исследования стало то, как маркируются продукты, заявляющие о том, что они являются «морской солью». На практике многие из этих товаров не соответствуют критериям, установленным для настоящей морской соли, включая методы её получения. Злоупотребление этим термином представляет собой серьёзную проблему, поскольку потребители нередко воспринимают морскую соль как более натуральный и полезный вариант.

Бренды с выявленными нарушениями

Как сообщает pg11, в результате исследования было выделено несколько брендов, которые не прошли проверку по ряду показателей, включая содержание йода и другие стандарты:

— Торговый дом Соль

— Валетек

— Белёк

— Crista

— Салина

Советы для покупателей

На основании проведенного исследования Роскачество советует потребителям внимательно изучать маркировку продуктов, обращая особое внимание на происхождение и состав соли. Важно избегать товаров с неясным происхождением и сомнительными заявлениями, особенно в контексте их воздействия на здоровье.

Значение прозрачности в пищевой отрасли

Данное исследование подчеркивает необходимость усиливающегося контроля качества и большей прозрачности в пищевой индустрии. Только честная и точная информация позволит потребителям принимать обоснованные решения и гарантировать защиту их интересов на рынке.

