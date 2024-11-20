Одна химия, а не соль: Роскачество обнаружило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Недавний аудит Роскачества выявил значительные нарушения в маркировке и качестве соли, представленной на рынке России.

Эти проблемы охватывают не только несоответствия стандартам, но и заблуждающие маркетинговые заявления, что вызывает беспокойство о достоверности информации на упаковке и общей безопасности продукта.

Проблемы маркировки и происхождения

Роскачество обнаружило, что многие производители вводят потребителей в заблуждение, указывая на упаковке место упаковки вместо фактического происхождения соли. Это особенно критично, когда сырье импортируется из других регионов или даже стран.

Неверная информация на упаковке

Отчет подчеркивает, что многие упаковки соли содержат неправдивую информацию. Например, утверждения о том, что соль «без ГМО» являются некорректными, поскольку хлорид натрия изначально не содержит генетически модифицированных организмов.

Использование термина «Морская Соль»

Также выявлено неправомерное использование термина «морская соль» некоторыми производителями для соли, которая не имеет отношения к добыче из морской воды, что является вводящим в заблуждение.

Несоответствия и примеры нарушений

Роскачество выделило несколько брендов с нарушениями:

«Торговый дом Соль»: недостаточное содержание йода, ошибочная маркировка без ГМО.

«Валетек»: низкое содержание йода.

«Белёк»: превышение норм нерастворимых остатков и несоответствие йодного содержания.

«Crista»: избыточное содержание хлорида натрия, ошибки в упаковке.

«Салина»: несоответствие размера гранул стандартам.

Здоровье и роль соли

Соль играет ключевую роль в здоровье человека, регулируя водный баланс и поддерживая функции нервной системы и мышц. Однако избыток соли может повысить давление, вызвать задержку жидкости и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Рекомендации потребителям

Потребителям следует внимательно изучать упаковку на предмет происхождения и состава продукта и с осторожностью относиться к маркетинговым утверждениям. Важно проверять наличие йода и избегать заблуждений от неподтвержденных утверждений о натуральности и отсутствии ГМО.

Результаты Роскачества подчеркивают необходимость строгого контроля за качеством соли на российском рынке. Понимание роли соли в здоровье и быту поможет потребителям делать информированный выбор и минимизировать потенциальные риски для здоровья.