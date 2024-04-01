Одна чайная ложка такого чудо-средства, и помидоры разрастутся целыми гроздьями

Фосфор и калий играют важную роль в подготовке грунта для высадки помидоров.

Это применимо ко всем типам почвы. Равномерное распределение и внесение удобрений на поверхность почвы не вызывают сложностей. Если почва кислая, необходимо провести известкование. Важными элементами почвы также являются органика и азот: отличным источником последнего служит птичий помёт. Кроме того, можно использовать перегной, отлежавшийся год, так как свежий не рекомендуется.





Применение компоста и золы будет эффективным решением. Подготовка грунта играет значительную роль в обеспечении хорошего урожая. Лучше всего провести полноценную подготовку осенью. За сутки до посадки рекомендуется полить грядку раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение: 10 грамм прессованных дрожжей на одно ведро воды.Дрожжи помогают растениям быстро и безболезненно адаптироваться к новым условиям. Перед внесением удобрения из дрожжей рекомендуется его настоять 24 часа. Равномерно распределите его по грядке, примерно 220 грамм на лунку. В дно каждой лунки поместите размолотую яичную скорлупу - отличное калийное удобрение для корневой системы помидоров. Зола из травы, соломы или подсолнечника также богата источником калия. Добавьте по 100 грамм сухой золы в каждую лунку, чтобы растения стали крепче. Древесная зола обогатит растения полезными минералами.